Кёртис Блэйдс: когда меня вырубил Деррик Льюис, я очнулся уже в машине скорой помощи

Боец UFC Кёртис Блэйдс сравнил силу удара чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса.
«Льюис бьёт тяжелее Фрэнсиса. Раньше никто меня так не вырубал, но ему удалось отправить меня спать. Когда мы в первый раз дрались с Нганну, бой был остановлен врачом, это был технический нокаут. В реванше Фрэнсис уронил меня дважды подряд и рефери остановил бой, но я был в сознании и хорошо помню, как всё было. Но когда меня вырубил Льюис, я очнулся уже в машине скорой помощи», — приводит слова Блэйдса MMAFighting.
Напомним, последний бой Кёртис Блэйдс провёл в сентябре 2021 года. Соперником Блэйдса был 33-летний представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.
Поединок завершился победой Блэйдса единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
Для американца эта победа стала 10-й на UFC при трёх поражениях.
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