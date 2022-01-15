Дана Уайт рассказал, кто может стать следующим соперником Хамзата Чимаева

Президент UFC Дана Уайт заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может в следующем бою встретиться с Гилбертом Бёрнсом или Висенте Луке.



«Хамзат может подраться с Гилбертом Бёрнсом или Висенте Луке. Один из них может стать его следующим соперником. Мы работаем над его следующим боем», — цитирует Дану Уайта BJPenn.



Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.



Ранее боец UFC Белал Мухаммад, который не раз жёстко высказывался о Хамзате, сделал очередной выпад в его адрес. Чимаев не оставил это без внимания, в скором времени отреагировав на новую колкость от Мухаммада.