Нганну рассчитывает нокаутировать Гана за два раунда

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от предстоящего боя с Сирилем Ганом.



«Я не буду гнаться за нокаутом, но не представляю, как этот бой может завершиться иначе, чем моей победой досрочно. Думаю, что я сделаю это в течение двух раундов. Сириль не так крепок, как Стипе Миочич. Я хорошо знаю этого парня. Он не сможет выдержать такое же давление, как в своё время Миочич. Как только начнётся размен на ближней дистанции, не думаю, что у него будет шанс выбраться живым», — приводит слова Фрэнсиса Нганну BJPenn.



Напомним, Нганну будет защищать свой пояс против бывшего товарища по команде, француза Сириля Гана в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.