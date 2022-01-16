Нганну рассчитывает нокаутировать Гана за два раунда
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от предстоящего боя с Сирилем Ганом.
«Я не буду гнаться за нокаутом, но не представляю, как этот бой может завершиться иначе, чем моей победой досрочно. Думаю, что я сделаю это в течение двух раундов. Сириль не так крепок, как Стипе Миочич. Я хорошо знаю этого парня. Он не сможет выдержать такое же давление, как в своё время Миочич. Как только начнётся размен на ближней дистанции, не думаю, что у него будет шанс выбраться живым», — приводит слова Фрэнсиса Нганну BJPenn.
Напомним, Нганну будет защищать свой пояс против бывшего товарища по команде, француза Сириля Гана в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.
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