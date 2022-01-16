Россиянин Борщёв нокаутировал Буша в дебютном бою в UFC

В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 46. В рамках основного карда российский боец Вячеслав Борщёв провёл бой с представителем США Дакотом Бушем.

Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал россиянин.

Для Борщёва этот бой стал дебютным в UFC.

Главным событием турнира станет титульный бой между Келвином Каттаром и Гигой Чикадзе.

Основной кард

Келвин Каттар (№ 5) — Гига Чикадзе (№ 8) — полулёгкий вес

Джейк Коллье — Чейз Шерман — тяжёлый вес

Рожерио Бонторин — Брэндон Ройвал (№ 5) — наилегчайший вес

Кэтлин Чукагян (№ 2) — Дженнифер Майя (№ 4) — женский наилегчайший вес

Вячеслав Борщёв — Дакота Буш — лёгкий вес

Билл Алджео — Йоандерсон Брито — полулёгкий вес.