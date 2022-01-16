Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шерман отказался продолжать бой с Коллье в первом раунде

Шерман отказался продолжать бой с Коллье в первом раунде
Комментарии

В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 46. В рамках основного карда американский боец Джейк Коллье провёл бой с другим представителем США Чейзем Шерманом.

Победу в бою в первом раунде одержал Коллье. Шерман отказался продолжать бой.

Главным событием турнира станет титульный бой между Келвином Каттаром и Гигой Чикадзе.

Основной кард:

Келвин Каттар (№ 5) — Гига Чикадзе (№ 8) — полулёгкий вес
Джейк Коллье — Чейз Шерман — тяжёлый вес
Рожерио Бонторин — Брэндон Ройвал (№ 5) — наилегчайший вес
Кэтлин Чукагян (№ 2) — Дженнифер Майя (№ 4) — женский наилегчайший вес
Вячеслав Борщёв — Дакота Буш — лёгкий вес
Билл Алджео — Йоандерсон Брито — полулёгкий вес.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 32), Лас-Вегас, США
Джейк Коллье (W) - Чейз Шерман
16 января 2022, воскресенье. 05:10 МСК
Джейк Коллье
Окончено
SUB
Чейз Шерман
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022