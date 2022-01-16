Каттар победил Чикадзе единогласным решением судей
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В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX проходил турнир UFC Вегас 46. В рамках основного карда американский боец Келвин Каттар провёл бой с представителем Грузии Гигой Чикадзе.
Победу в бою единогласным решением судей одержал Келвин Каттар.
Этот бой — главное событие турнира. Эта победа стала 23-й для Каттара, Чикадзе же проиграл уже в третий раз.
Основной кард:
Келвин Каттар (№ 5) — Гига Чикадзе (№ 8) — полулёгкий вес
Джейк Коллье — Чейз Шерман — тяжёлый вес
Рожерио Бонторин — Брэндон Ройвал (№ 5) — наилегчайший вес
Кэтлин Чукагян (№ 2) — Дженнифер Майя (№ 4) — женский наилегчайший вес
Вячеслав Борщёв — Дакота Буш — лёгкий вес
Билл Алджео — Йоандерсон Брито — полулёгкий вес.
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