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Каттар победил Чикадзе единогласным решением судей

Каттар победил Чикадзе единогласным решением судей
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В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX проходил турнир UFC Вегас 46. В рамках основного карда американский боец Келвин Каттар провёл бой с представителем Грузии Гигой Чикадзе.

Победу в бою единогласным решением судей одержал Келвин Каттар.

Этот бой — главное событие турнира. Эта победа стала 23-й для Каттара, Чикадзе же проиграл уже в третий раз.

Основной кард:

Келвин Каттар (№ 5) — Гига Чикадзе (№ 8) — полулёгкий вес
Джейк Коллье — Чейз Шерман — тяжёлый вес
Рожерио Бонторин — Брэндон Ройвал (№ 5) — наилегчайший вес
Кэтлин Чукагян (№ 2) — Дженнифер Майя (№ 4) — женский наилегчайший вес
Вячеслав Борщёв — Дакота Буш — лёгкий вес
Билл Алджео — Йоандерсон Брито — полулёгкий вес.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 32), Лас-Вегас, США
Келвин Каттар (W) - Гига Чикадзе
16 января 2022, воскресенье. 05:40 МСК
Келвин Каттар
Окончено
UD
Гига Чикадзе
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