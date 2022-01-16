Каттар победил Чикадзе единогласным решением судей

В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX проходил турнир UFC Вегас 46. В рамках основного карда американский боец Келвин Каттар провёл бой с представителем Грузии Гигой Чикадзе.



Победу в бою единогласным решением судей одержал Келвин Каттар.



Этот бой — главное событие турнира. Эта победа стала 23-й для Каттара, Чикадзе же проиграл уже в третий раз.



Основной кард:



Келвин Каттар (№ 5) — Гига Чикадзе (№ 8) — полулёгкий вес

Джейк Коллье — Чейз Шерман — тяжёлый вес

Рожерио Бонторин — Брэндон Ройвал (№ 5) — наилегчайший вес

Кэтлин Чукагян (№ 2) — Дженнифер Майя (№ 4) — женский наилегчайший вес

Вячеслав Борщёв — Дакота Буш — лёгкий вес

Билл Алджео — Йоандерсон Брито — полулёгкий вес.