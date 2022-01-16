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Чикадзе проиграл Каттару, Коллье победил Шермана и другие результаты UFC Vegas 46

Чикадзе проиграл Каттару, Коллье победил Шермана и другие результаты UFC Vegas 46
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15 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX на турнире UFC Вегас 46 прошли одиннадцать поединков.

В главном бое турнира Келвин Каттар победил Гигу Чикадзе единогласным решением (50-45, 50-45, 50-44).

В соглавном поединке Джейк Коллье победил Чейза Шермана удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 2:26)

Брэндон Ройвал победил Рожерио Бонторина раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Кэтлин Чукагян победила Дженнифер Майя единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Вячеслав Борщёв победил Дакоту Буша техническим нокаутом (Раунд 1, 3:47).

Билл Алджео одолел Йоандерсона Брито единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Джейми Пикетт сумел победить Джозефа Холмса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Курт МакГи победил Рамиза Брахимая единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Брайан Келлехер одолел Кевина Крума единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Наконец, ТиДжей Браун победил Чарльза Росу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

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