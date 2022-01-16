Смит нокаутировал Джеффрарда, защитив титул чемпиона мира в полутяжёлом весе

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, американец Джо Смит успешно провёл защиту титула, одолев нокаутом в девятом раунде своего соотечественника Стивена Джеффрарда. Поединок проходил в Вероне (штат Нью-Йорк, США).



Изначально Смит должен был встречаться с Каллумом Джонсоном. Однако поединок сорвался менее за две недели до его проведения, после того как у Джонсона диагностирован коронавирус. В этом же дивизионе титулами по версиям IBF и WBC владеет Артур Бетербиев, а пояс по версии WBA Super удерживает Дмитрий Бивол.



Напомним, в апреле Смит одолел 34-летнего российского боксёра Максима Власова раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Для Смита эта победа стала 27-й в карьере при трёх поражениях.

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