Смит нокаутировал Джеффрарда, защитив титул чемпиона мира в полутяжёлом весе

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, американец Джо Смит успешно провёл защиту титула, одолев нокаутом в девятом раунде своего соотечественника Стивена Джеффрарда. Поединок проходил в Вероне (штат Нью-Йорк, США).
Изначально Смит должен был встречаться с Каллумом Джонсоном. Однако поединок сорвался менее за две недели до его проведения, после того как у Джонсона диагностирован коронавирус. В этом же дивизионе титулами по версиям IBF и WBC владеет Артур Бетербиев, а пояс по версии WBA Super удерживает Дмитрий Бивол.
Напомним, в апреле Смит одолел 34-летнего российского боксёра Максима Власова раздельным решением судей (114:114, 113:115, 112:115) в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Для Смита эта победа стала 27-й в карьере при трёх поражениях.
- 16 января 2022
-
09:14
-
08:09
-
07:53
-
06:15
-
05:58
-
04:02
-
01:03
- 15 января 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:45
-
20:54
-
19:50
-
18:50
-
17:53
-
16:59
-
16:36
-
15:41
-
15:07
-
14:18
-
13:14
-
13:01
-
12:52
-
11:59
-
11:33
-
11:07
-
10:18
-
09:23
-
05:15
-
00:40
- 14 января 2022
-
23:58
-
22:28
-
21:51
-
21:15
-
21:02
-
19:41