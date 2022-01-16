Дана Уайт высказался о победе Вячеслава Борщёва в дебютном бою в UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу российского бойца Вячеслава Борщёва, которую он одержал в поединке с представителем США Дакотом Бушем на турнире UFC Vegas 46. Для Борщёва этот бой стал дебютным в UFC.
«Вы слышали звук этого удара по корпусу. Это было чертовски круто. Насчёт этого парня был большой вопрос — каков он будет в борьбе, сегодня он прошёл этот тест. Жду его следующих поединков», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.
Борщёв одержал победу в бою в первом раунде нокаутом.
В главном событии спортивного шоу встречались американский боец Келвин Каттар и грузин Гига Чикадзе. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал Каттар. Для Келвина этот успех стал 23-м в карьере, Чикадзе проиграл уже в третий раз.
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