Российский дебютант UFC Вячеслав Борщёв прокомментировал свою первую победу в промоушене

Дебютант UFC, российский боец Вячеслав Борщёв прокомментировал победу, которую одержал в поединке с представителем США Дакотом Бушем. Противостояние прошло на турнире UFC Vegas 46.
«Да, конечно, я доволен. Усердный труд наконец-то принёс плоды. Оттачивал ли я удары в печень? Да, у меня хорошо получается пробивать печень, я считаю, что это крутой удар. Это было здорово — коротко и прямо в корпус, я доволен.
Когда бы я хотел вернуться? Не знаю, нужно обсудить это с командой, но, однозначно, Юрайя Фейбер знает меня лучше, чем я сам», — сказал Борщёв после боя (запись доступна на канале UFC Russia в YouTube).
В главном событии спортивного шоу встречались американский боец Келвин Каттар и грузин Гига Чикадзе. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал Каттар.
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