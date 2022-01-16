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Российский дебютант UFC Вячеслав Борщёв прокомментировал свою первую победу в промоушене

Российский дебютант UFC Вячеслав Борщёв прокомментировал свою первую победу в промоушене
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Дебютант UFC, российский боец Вячеслав Борщёв прокомментировал победу, которую одержал в поединке с представителем США Дакотом Бушем. Противостояние прошло на турнире UFC Vegas 46.

«Да, конечно, я доволен. Усердный труд наконец-то принёс плоды. Оттачивал ли я удары в печень? Да, у меня хорошо получается пробивать печень, я считаю, что это крутой удар. Это было здорово — коротко и прямо в корпус, я доволен.

Когда бы я хотел вернуться? Не знаю, нужно обсудить это с командой, но, однозначно, Юрайя Фейбер знает меня лучше, чем я сам», — сказал Борщёв после боя (запись доступна на канале UFC Russia в YouTube).

В главном событии спортивного шоу встречались американский боец Келвин Каттар и грузин Гига Чикадзе. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей праздновал Каттар.

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