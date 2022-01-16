«Всегда чётко и зрелищно». Чендлер высказался о победе Каттара в бою с Чикадзе
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе, 35-летний Майкл Чендлер поделился мыслями о главном поединке турнира UFC Vegas 46, в ходе которого встречались представитель Грузии Гига Чикадзе и американец Келвин Каттар.
«Господи, как же мне нравятся бои с участием Каттара. Всегда действует чётко и зрелищно. Какая же страсть!» — написал Чендлер в своём «твиттере».
Напомним, победу в бою Чикадзе и Каттара единогласным решением судей праздновал американец. Ранее в соглавном поединке турнира другой американский боец Джейк Кольер одолел соотечественника Чейза Шермана удушающим приёмом, а россиянин Вячеслав Борщёв, который дебютировал в американском промоушене, техническим нокаутом победил представителя США Дакоту Буша.
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