«Всегда чётко и зрелищно». Чендлер высказался о победе Каттара в бою с Чикадзе

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе, 35-летний Майкл Чендлер поделился мыслями о главном поединке турнира UFC Vegas 46, в ходе которого встречались представитель Грузии Гига Чикадзе и американец Келвин Каттар.



«Господи, как же мне нравятся бои с участием Каттара. Всегда действует чётко и зрелищно. Какая же страсть!» — написал Чендлер в своём «твиттере».



Напомним, победу в бою Чикадзе и Каттара единогласным решением судей праздновал американец. Ранее в соглавном поединке турнира другой американский боец Джейк Кольер одолел соотечественника Чейза Шермана удушающим приёмом, а россиянин Вячеслав Борщёв, который дебютировал в американском промоушене, техническим нокаутом победил представителя США Дакоту Буша.