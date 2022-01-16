«Ясно, что я имею в виду?» Дана Уайт отреагировал на решение Фьюри вызвать на бой Нганну
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Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о решении чемпиона мира в тяжёлом весе, британcкого боксёра Тайсона Фьюри вызвать на поединок чемпиона UFC в тяжёлом весе, француза Фрэнсиса Нганну.
«Что тут скажешь… Меня уже ничего не удивляет. Такое ощущение, что этим боксёрам не хватает соперников, чтобы драться. Вот о чём это говорит. Ведь понятно, что я имею в виду? Меня это совсем не удивляет», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, последний поединок Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Бой завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.
Нганну в последний раз сражался на турнире UFC 260, одолев Стипе Миочича.
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