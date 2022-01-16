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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Холлоуэй обратился к Каттару. Келвин ответил

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Холлоуэй обратился к Каттару. Келвин ответил
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, американец Макс Холлоуэй отреагировал на победу, которую одержал его соотечественник Келвин Каттар в поединке с представителем Грузии Гигой Чикадзе. Противостояние проходило на турнире UFC Vegas 46 и было главным событием спортивного мероприятия.

«Мои поздравления, Келвин. Какое же зрелище!» — написал Холлоуэй на своей официальной странице в «Твитере».

«Скорейшего восстановления, чемпион», — ответил Каттар.

Напомним, Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором должен был встретиться с чемпионом организации в полулёгком весе Алексом Волкановски. Сообщалось, что Макс усугубил старую травму на тренировке, из-за чего и принял решение сняться с боя.

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