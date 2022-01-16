Стерлинг: Каттар выглядел зверем весь бой с Чикадзе, ничего у него не отобрали

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на сообщение одного из пользователя «Твиттера». Тот обратился к Алджэмейну, сказав, что многие бойцы могут поскользнуться во время боя, но жаловаться при этом не будут.



«Сколько раз я жаловался на такую проблему? Это абсурд, что случайное падение или потеря позиции могут повлиять на исход поединка. Каттар выглядел зверем весь бой, так что ничего у него не отобрали. Но эта проблема с проскальзыванием – полная хрень», — ответил Стерлинг.



Отметим, что во время боя представителя Грузии Гиги Чикадзе с американцем Келвином Каттаром первый поскользнулся и потерял равновесие, чем сильно осложнил своё положение.