Стерлинг: Каттар выглядел зверем весь бой с Чикадзе, ничего у него не отобрали
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на сообщение одного из пользователя «Твиттера». Тот обратился к Алджэмейну, сказав, что многие бойцы могут поскользнуться во время боя, но жаловаться при этом не будут.
«Сколько раз я жаловался на такую проблему? Это абсурд, что случайное падение или потеря позиции могут повлиять на исход поединка. Каттар выглядел зверем весь бой, так что ничего у него не отобрали. Но эта проблема с проскальзыванием – полная хрень», — ответил Стерлинг.
Отметим, что во время боя представителя Грузии Гиги Чикадзе с американцем Келвином Каттаром первый поскользнулся и потерял равновесие, чем сильно осложнил своё положение.
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