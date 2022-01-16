Корейский Зомби отреагировал на поражение Чикадзе в бою с Каттаром на турнире UFC

Боец Чон Чхан Сон, известный также как Корейский Зомби, отреагировал на победу, которую одержал представитель США Келвин Каттар в поединке с грузинским бойцом Гигой Чикадзе. Противостояние проходило на турнире UFC Vegas 46 и было главным событием спортивного шоу.



«Моё уважение Каттару», — написал Корейский Зомби в «сториз» своего «инстаграма».

Чхан Сон также разместил эмодзи у себя в «твиттере», где продемонстрировал свою реакцию на поражение Чикадзе.

Напомним, победу в бою Чикадзе и Каттара единогласным решением судей праздновал американец. Ранее в соглавном поединке турнира другой американский боец Джейк Коллье одолел соотечественника Чейза Шермана удушающим приёмом, а россиянин Вячеслав Борщёв, который дебютировал в американском промоушене, техническим нокаутом победил представителя США Дакоту Буша.