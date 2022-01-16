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Хабиб: иногда успех может прийти намного раньше. Готов ли ты к этому?

Хабиб: иногда успех может прийти намного раньше. Готов ли ты к этому?
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями о способности справляться с неожиданным успехом.

«Иногда успех может прийти намного раньше, чем ты себе это мог представить. И потом начнёт всплывать самый главный вопрос: готов ли ты к этому?» — написал Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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