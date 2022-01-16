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Гига Чикадзе: пошёл к чёрту, Корейский Зомби

Гига Чикадзе: пошёл к чёрту, Корейский Зомби
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где поблагодарил подписчиков за поддержку после поражения в бою с американцем Келвином Каттаром.

«Всем большое спасибо. Обещаю скоро вернуться. Вокруг много неискренних людей. Ну, а как иначе?», — написал Чикадзе.

Гига также резко высказался в адрес бойца UFC Чон Чхан Сона, известного как Корейский Зомби:

«Пошёл к чёрту, Корейский Зомби. Будь счастлив, если кто-то сделает тебя, дешёвый ублюдок».

Напомним, Каттар и Чикадзе сражались на турнире UFC Vegas 46. Их бой был главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен. Ранее на исход боя отреагировал сам Корейский Зомби.

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