Гига Чикадзе: пошёл к чёрту, Корейский Зомби

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», где поблагодарил подписчиков за поддержку после поражения в бою с американцем Келвином Каттаром.

«Всем большое спасибо. Обещаю скоро вернуться. Вокруг много неискренних людей. Ну, а как иначе?», — написал Чикадзе.



Гига также резко высказался в адрес бойца UFC Чон Чхан Сона, известного как Корейский Зомби:

«Пошёл к чёрту, Корейский Зомби. Будь счастлив, если кто-то сделает тебя, дешёвый ублюдок».



Напомним, Каттар и Чикадзе сражались на турнире UFC Vegas 46. Их бой был главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский спортсмен. Ранее на исход боя отреагировал сам Корейский Зомби.