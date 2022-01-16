Эдди Хирн хочет видеть Канело Альвареса в полутяжелом весе
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Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного перехода Сауля Альвареса в полутяжёлый вес.
«Мне нравится эта идея. Он может перейти в полутяжёлый вес и попытаться стать неоспоримым чемпионом там, это здорово. У него будет три потрясающих предложения: против Дмитрия Бивола, Джо Смита и Артура Бетербиева», — приводит слова Хирна boxingnews24.
Напомним, ранее появилась информация, что следующим оппонентом мексиканца станет чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло. В минувшем году Сауль Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В предыдущей схватке Сауль нокаутировал Калеба Планта. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении.
Новость по темеСледующим соперником Сауля Альвареса может стать Джермалл Чарло
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