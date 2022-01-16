«Он хочет платить копейки». Сехудо объяснил, почему Уайт не рассматривал его возвращение

34-летний американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо рассказал, почему президент UFC Дана Уайт не стал подписывать с ним новый контракт.

«Я тот человек, который сделает любой бой зрелищным, так что я тоже хочу получить свой кусок пирога. Я действительно заслуживаю этого. Если не получу его, ребята, всё в порядке. Хотите, чтобы я ещё раз показал вам свою коллекцию трофеев? У меня всё хорошо.

Они не хотят платить. Это просто и ясно. Дана хочет платить копейки. Если они заплатят мне, они должны заплатить всем, но я здесь не для того чтобы сказать, что нужно создать профсоюз. Я здесь, чтобы сказать: «Эй, мужик, каждый должен получать столько, сколько он заслуживает». Парни, которые будут продавать бой, проверенные парни, как я, должны получать соответствующие деньги», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.