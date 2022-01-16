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Конор Макгрегор оскорбил Генри Сехудо, который конфликтует с Даной Уайтом

Конор Макгрегор оскорбил Генри Сехудо, который конфликтует с Даной Уайтом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на конфликт 34-летнего Генри Сехудо и президента промоушена Даны Уайта.

Ранее Сехудо высказался о решении UFC выбрать в качестве замены Макса Холлоуэя Чон Чхан Сона на бой с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 273. Генри считает, что Уайт в этой ситуации поступил с ним некрасиво.

«Генри Сехудо — маленький пердун», — написал в своём «твитере» Макгрегор.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

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