«В любое время, в любом месте». Усик показал, как тренируется на горнолыжном курорте

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик разместил в своём «инстаграме» видео, в котором показал свою тренировку на горнолыжном курорте.
«В любое время, в любом месте», — подписал видео спортсмен.
34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
Ранее Усик рассказал о том, что применение своих профессиональных навыков недопустимо при конфликтных ситуациях в реальной жизни.
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