Бетербиев: нам повезло, что у нас есть Кадыров. Надеюсь, бокс — его любимый спорт

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался по поводу главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Кадыров на встрече сам вспомнил слова, которые сказал мне в юности: «Артур, я тебе помогу финансово, во всех аспектах, но в ринге боксировать должен ты». Я запомнил и пытаюсь боксировать в ринге, что-то делать.
Рамзан Ахматович тратит очень много не только финансов, но и своего времени, энергии. Нам очень повезло, что у нас есть он, который помогает. Он любит не только один вид спорта, хотя я очень надеюсь, что его самый любимый вид спорта – это бокс», — сказал Бетербиев на YouTube-канале ММАТИКА.
Напомним, последний поединок Бетербиев провёл с американским бойцом Маркусом Брауном. Противостояние состоялось в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершилось победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.
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