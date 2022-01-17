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Хамитов — президенту Казахстана: как нам называть тех, кто грабил и убивал нас 30 лет?

Хамитов — президенту Казахстана: как нам называть тех, кто грабил и убивал нас 30 лет?
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33-летний казахстанский боец Куат Хамитов обратился к президенту Казахстана по поводу ситуации в стране.

В Казахстане на протяжении последних дней проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

«Моё обращение Президенту и начальнику МВД!

Если народ якобы 3 дня грабили город и они стали Террористами, то как нам называть тех, кто грабили и убивали нас 30 лет», — написал Хамитов.

Напомним, Хамитов открыто выражал свою позицию по ситуации в Казахстане, после чего в его дом вломились сотрудники ОМОНа, избили бойца и увезли. Позже Хамитов вернулся домой и объявил о завершении карьеры.

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