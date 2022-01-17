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Сехудо ответил Конору, который ранее назвал его «маленьким пердуном»

Сехудо ответил Конору, который ранее назвал его «маленьким пердуном»
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34-летний американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который назвал его «маленьким пердуном».

«Что ты понимаешь в пердеже? У тебя всегда кончается газ», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Ранее Сехудо высказался о решении UFC выбрать в качестве замены Макса Холлоуэя Чон Чхан Сона на бой с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 273. Генри считает, что Уайт в этой ситуации поступил с ним некрасиво.

Что касается Макгрегора, то он сейчас не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

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