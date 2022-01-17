Александр Емельяненко показал фото с братом Фёдором и бронзовым призёром ОИ-2004

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новую фотографию в своём «инстаграме». Емельяненко выложил снимок с братом Александром. Также на фотографии присутствует бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года Тамерлан Тменов.



«Фёдор! Тамерлан Тменов и я!» — подписал фотографию Александр Емельяненко.

В последнем поединке Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.