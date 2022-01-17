«По том-яму после бани». Пётр Ян встретился с Эдуардом Трояновским в Таиланде

Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян встретился с боксёром Эдуардом Трояновским, который тоже сейчас находится в Таиланде.
«По том-яму после бани», — подписал фото Трояновский.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Эдуарда Трояновского.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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