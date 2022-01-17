«У меня будет идеальный переход в бокс». Дос Сантос хочет нокаутировать Кубрата Пулева

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос высказался о предстоящем поединке с Кубратом Пулевым.

«Это отличная возможность. У меня будет идеальный переход в бокс. Я провёл самоанализ, и я действительно скучаю по боям. Прожить этот период подготовки заново — это очень волнительно. Я очень мотивирован. Пулев очень опытен. Он дрался с большими парнями в боксе, он действительно крепкий парень. Это тот вызов, который заставит любого двигаться вперёд. Я не собираюсь проводить бессмысленный бой без карьерных устремлений. Моя цель в 37 лет — добиться великих свершений. Большего, чем то, чего я уже добился.



Я думаю, что правила помогут мне совершить идеальный переход в бокс. Если у меня и была возможность испытать себя в боксе, то это то, что нужно. Сейчас самое время. Промоушен даёт шанс парням из бокса немного позаниматься ММА, а парням из ММА немного позаниматься боксом. Это идеальное сочетание.



Думаю, что правила благоприятствуют мне, когда дело доходит до грэпплинга. Но я здесь не для того, чтобы бороться, вы это знаете. Я здесь, чтобы боксировать. Хочу, чтобы мои руки летали, это то, что я делаю лучше всего. Всегда ищу нокаут», — приводит слова дос Сантоса BoxingScene.