Хабиб Нурмагомедов запустил сеть фастфуда

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов запустил сеть ресторанов быстрого питания, сообщает издание «Ведомости».
Первое заведение сети уже открылось в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити». К концу мая компания планирует запустить ещё 14 точек в столице. Сообщается, что инвестиции в открытие одного заведения составят 2-3 млн рублей. Таким образом, общие затраты в этот проект без учёта уже открытого ресторана в «Москва-сити» на первом этапе составят 28-42 млн руб.
Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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