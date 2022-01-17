В промоушене АСА рассказали, как беспорядки в Казахстане повлияют на календарь турниров

Президент АСА Алексей Яценко рассказал о влиянии ситуации в Казахстане на календарь турниров лиги. По словам Яценко, ACA планировала провести турнир в Казахстане в 2022 году, однако отказалась от этой идеи.



«У нас есть все даты турниров на 2022 год, локации подтверждены, даты готовятся. В первом полугодии будет восемь турниров — Грозный, Москва, Минск и другие города. Из новых городов для нас — Челябинск, но до конца года мы хотим ещё расширить список российских локаций. Планируем провести и турнир на Ближнем Востоке, настроены приехать в Абу-Даби. Была локация и в Казахстане, но в связи с событиями последними событиями думаю, что до конца года мы там ничего проводить не будем», — передаёт слова Яценко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.