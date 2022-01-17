Лига ACA подаст в суд на Google

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что лига намерена подать в суд на Google из-за блокировки Youtube-канала.



«Будем судиться по поводу санкций в нашу сторону, по поводу блокировки нас в Google и YouTube. Сначала мы обращались в прокуратуру, но это действия не возымело. Будем судиться обязательно», — передаёт слова Алексея Яценко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.



Напомним, вся собственность Кадырова и связанных с ним юрлиц, находящаяся в США или на территории действия законов США, была заблокирована и изъята. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещено взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи. В список попали футбольный клуб «Ахмат», организация Absolute Championship Akhmat, клуб смешанных единоборств «Ахмат».