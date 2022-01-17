Владелец ACA рассказал, почему лига отказалась от идеи подписания экс-бойцов UFC

Владелец лиги АСА Майрбек Хасиев рассказал о возможных подписаниях экс-бойцов UFC в отечественный промоушен.



«Когда мы подписываем бывших бойцов UFC, их сразу называют сбитыми лётчиками. Зато когда они переходят в другие лиги, про них говорят совсем по-другому. Поэтому мы пока отказались от этой идеи с подписанием экс-спортсменов из UFC», — передаёт слова Майрбека Хасиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.



В 2022 году лига АСА планирует провести 16 турниров. Первый из них состоится 28 января в Грозном. В рамках турнира пройдут два титульных боя — чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов будет защищать свой титул в бою с соотечественником Абдул-Рахманом Джанаевым. В со-главном бою за вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе поспорят россияне Имран Букуев и Мурад Зейнулабидов.