Владелец ACA рассказал, почему лига отказалась от идеи подписания экс-бойцов UFC

Владелец лиги АСА Майрбек Хасиев рассказал о возможных подписаниях экс-бойцов UFC в отечественный промоушен.
«Когда мы подписываем бывших бойцов UFC, их сразу называют сбитыми лётчиками. Зато когда они переходят в другие лиги, про них говорят совсем по-другому. Поэтому мы пока отказались от этой идеи с подписанием экс-спортсменов из UFC», — передаёт слова Майрбека Хасиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
В 2022 году лига АСА планирует провести 16 турниров. Первый из них состоится 28 января в Грозном. В рамках турнира пройдут два титульных боя — чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов будет защищать свой титул в бою с соотечественником Абдул-Рахманом Джанаевым. В со-главном бою за вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе поспорят россияне Имран Букуев и Мурад Зейнулабидов.
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