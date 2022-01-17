«Хочу сожрать его». Чимаев высказался о поединке с Бёрнсом

27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о потенциальном поединке с Гилбертом Бёрнсом.



«Все говорят обо мне, но никто не хочет драться со мной, потому что мы всех убиваем. Гилберт Бёрнс говорил про Бразилию, но я больший бразилец, чем он. У меня тренер из Бразилии, и я знаю, как он разматывал его на матах. Мы его задушим.



Вообще, мне нравится Бёрнс. Он весёлый и приятный парень. Но я хочу драться с ним, хочу сожрать его и забрать свой пояс. На войне нет места вежливости», — приводит слова Чимаева MMAJunkie.



Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.