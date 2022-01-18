Бетербиев объяснил, почему считает бой Макгрегора и Мейвезера спектаклем

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о поединке Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора.



«Помню, был тогда в Монреале, и бой этот показывали в кинотеатрах в прямой трансляции. Честно скажу — не в обиду Мейвезеру, он великий боксер, столько боев, столько побед и без поражений ушел — но я никогда не был фанатом его искусства, его манеры. Никогда не смотрел его бои, но вот этот Макгрегор заставил меня посмотреть их поединок. Я давал шансы Макгрегору, думал: он хороший левша, стоит крепко, задняя рука у него неплохая. Они так активно продвигали этот бой — концертов вон сколько было! Но как первый раунд прошел, я увидел всё…



Первый второй и третий раунды: Макгрегор что-то делал, потому что Мейвезер ему давал это делать. Прямо сейчас в этом весе любой из топ-10 рейтинга быстрее справится с Макгрегором по боксу, чем Мейвезер тогда. Просто разный класс. Представьте: человек на уровне мастера спорта, как Макгрегор — и то, это еще подумать надо — против заслуженного мастера спорта. Большая же разница будет? Глаз будет резать. Потому и концерт. Спектакль.



Нет, договорняка, я думаю, там не было. Но на фоне Мейвезера, показалось, была большая разница, большой пробел. Опять же, не хочу обидеть Макгрегора словами, что он на уровне мастера спорта», — приводит слова Бетербиева Sport24.