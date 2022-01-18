«Твой уровень и навыки — слабы». Чимаев выступил с обращением к Томпсону

27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к 38-летнему экс-претенденту на титул в полусреднем весе американцу Стивену Томпсону.

«Стивен сказал, что, возможно, я буду драться с ним в будущем. Брат, ты уверен? Твои навыки и общий уровень вроде бы слабы. Если Белал Мухаммад удержит тебя, брат, я смогу вытащить тебя из-под клетки, брат.

Я не знаю таких парней, что победят меня. 10 боёв, 10 финишей. И я не потерял ни секунды в бою. Я победил всех. Эти парни не знают, что я иду за ними. Настоящие деньги здесь, Дана Уайт», — приводит слова Чимаева BJ Penn со ссылкой на YouTube-канал Хамзата.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.