Арум: бой Ломаченко с Камбососом в Австралии — мой приоритетный выбор
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который продвигает 33-летнего украинского чемпиона трёх дивизионов Василия Ломаченко, сообщил, что подопечный очень мотивирован встретиться с чемпионом WBA Super, WBO, IBF, WBC Franchise австралийцем Джорджем Камбососом.
«Мы разговариваем с людьми Камбососа о том, чтобы Лома отправился в Австралию, что Василий и готов сделать. Это был бы грандиозный бой в Австралии. Но нам нужно решить проблему с коронавирусом, и я думаю, что мы можем это сделать. Этот бой против Камбососа в Австралии — мой первый выбор для Ломы. Василий хорошо подготовлен к этому», — цитирует Арума Boxing Scene.
Ранее о возможном поединке с Ломаченко высказался и сам Камбосос, сообщив, что ему по душе эта идея.
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