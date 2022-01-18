Майк Тайсон прокомментировал слухи о поединке с Джейком Полом

55-летний легендарный американский боксёр Майк Тайсон выразил мнение о появившейся информации о возможном поединке с 25-летним скандально известным блогером-боксёром Джейком Полом.
«Бой с Джейком? Что-то новенькое для меня. Я видел Джейка на Сент-Бартсе, и он ни разу не упомянул об этом», — гласит публикация Тайсона в «Твиттере».
Напомним, в понедельник, 17 января, британское издание The Sun сообщило, что Тайсон и Пол устно договорились о сделке на $ 50 млн. Один из источников, являющийся деловым партнёром Тайсона, подтвердил, что бой будет организован с оплатой за просмотр в Лас-Вегасе.
Майк Тайсон вернулся на боксёрский ринг в ноябре 2020 года, когда сразился с Роем Джонсом-младшим в выставочном поединке. Джейк Пол был на этом же мероприятии, где он нокаутировал Нейта Робинсона, так что Тайсон уже знаком с блогером, ставшим впоследствии боксёром.
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