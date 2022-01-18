Келвин Каттар ответил Гиге Чикадзе, который заявил, что выиграл бы у него 9 боёв из 10

Американский боец UFC Келвин Каттар дал комментарий по поводу представителя Грузии Гиги Чикадзе, которого он победил на турнире UFC Vegas 46.

Напомним, недавно Чикадзе заявил, что выиграл бы у него 9 боёв из 10.

«Это совсем другое дело, когда ты слышишь людей лично в интервью, но я не принимаю это близко к сердцу, мне на это всё равно. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения. Я сказал ему: «Всё, что ты можешь сделать сейчас, это заставить следующего парня заплатить за это». Именно это я и сделал после неудачи. Надеюсь, он хорошо отреагирует на поражение. Не похоже, что это произойдёт быстро, но надеюсь, что он просто поймёт это. Лично мне поражение просто помогло сосредоточиться на нужных вещах, которые я могу контролировать», — приводит слова Каттара BJ Penn.