«Я в деле». Бёрнс ответил на выпад Чимаева

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс отреагировал на выпад шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который выразил желание с ним подраться.

«Осуществи это, Дана Уайт, я в деле», — написал Бёрнс в своём «твиттере».

Хамзат Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Что касается Бёрнса, то он в последний раз сражался в июле, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.