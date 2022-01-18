Лига ACA представила календарь на первую половину 2022 года

Президент ACA Алексей Яценко на пресс-конференции в Москве представил календарь турниров на первую половину 2022 года.

Расписание турниров АСА:

28 января — Грозный

26 февраля — Москва

6 марта — Краснодар

27 марта — Питер

15 апреля — Минск

6 мая — Челябинск

21 мая — Москва

11 июня — Сочи.

В 2022 году лига АСА планирует провести 16 турниров. Первый из них состоится 28 января в Грозном. В рамках турнира пройдут два титульных боя — чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов будет защищать свой титул в бою с соотечественником, Абдул-Рахманом Джанаевым. В соглавном бою за вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе поспорят россияне Имран Букуев и Мурад Зейнулабидов.

Ранее Яценко сообщил, что лига намерена подать в суд на Google из-за блокировки YouTube-канала.