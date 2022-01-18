Волкановски раскритиковал Чикадзе за поведение перед боем с Каттаром

Австралийский боец UFC Александр Волкановски дал комментарий по поводу представителя Грузии Гиги Чикадзе, который уступил американцу Келвину Каттару на турнире UFC Vegas 46.



Перед боем Чикадзе обвинил действующего чемпиона в том, что тот выбрал «лёгкий путь», сразившись с Юнгом, и заявил, что у Волкановски «самый лёгкий бой в топ-10».



«Слушайте, будут люди, которые будут всегда говорить гадости. Это часть игры, мы это понимаем. Но есть и другие стороны. А потом, это настоящее неуважение — не только ко мне, но и к Келвину Каттару. Перед тобой человек, лучший претендент, а ты ведёшь себя так, будто собираешься просто пройти через этого парня. Давай для начала ты победишь, прежде чем станешь говорить обо мне.



Раньше я его уважал. Помню, он сказал: «Я с нетерпением жду боя с тобой», а я ответил: «Дружище, продолжай делать то, что ты делаешь». Я помню этот разговор с ним. Но потом он начал вести себя по-другому. Не знаю, может быть, он просто решил, что так и надо. Я подумал: «Тебе лучше победить Каттара, иначе это будет выглядеть очень плохо». И думаю, что это был плохой выбор, потому что теперь он выглядит просто идиотом. А потом он и вовсе переходит на Зомби», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.

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