Махачев — Хабибу: нормальный у тебя карантин
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на фотографию Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме» с зала в Майами. Напомним, недавно сообщалось, что у экс-чемпиона UFC обнаружен коронавирус.
«Нормальный у тебя карантин», — подписал фото Махачев.
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
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