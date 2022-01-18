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Махачев — Хабибу: нормальный у тебя карантин

Махачев — Хабибу: нормальный у тебя карантин
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на фотографию Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме» с зала в Майами. Напомним, недавно сообщалось, что у экс-чемпиона UFC обнаружен коронавирус.

«Нормальный у тебя карантин», — подписал фото Махачев.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с 31-летним новозеландским бойцом Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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