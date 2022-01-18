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«Каждый должен сесть в тюрьму». Стерлинг — о бойцах, уличённых в применении стероидов

«Каждый должен сесть в тюрьму». Стерлинг — о бойцах, уличённых в применении стероидов
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Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг выразил мнение, что бойцы, уличённые в применении допинга, должны отправляться в тюрьму.

«Это дерьмо беспокоит меня, действительно беспокоит. Каждый должен сесть в тюрьму за употребление ЭПО, стероидов или любой другой подобной дряни в UFC, да и в боевых видах спорта в целом.

Ведь тот, кто их употребляет, буквально может повлиять на карьеру соперника, изменив её. А ведь от этого зависят его средства к существованию. И да, этот спорт не похож на игру в баскетбол или бейсбол. Понятно, о чём это я? Мы имеем дело с событиями, когда заходим в октагон, которые могут повлиять на жизнь», — приводит слова Стерлинга BJ Penn со ссылкой на подкаст The MMA Hour.

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