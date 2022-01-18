Генри Сехудо: кто-нибудь сможет мне помочь попасть в ВИП-список Даны Уайта

34-летний американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо разместил новый пост в своём «инстаграме», где в очередной раз высказался о решении президента UFC Даны Уайта выбрать в качестве замены Макса Холлоуэя на бой с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 273 корейского бойца Чон Чхан Сона, известного как Корейский Зомби.



«Кто-нибудь сможет мне помочь попасть в ВИП-список Даны Уайта?» — написал Сехудо на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы. UFC 273 запланирован на 9 апреля.

Ранее сам Уайт объяснил, почему вместо Холлоуэя он выбрал Чон Чхан Сона.