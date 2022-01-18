Усик сделал выбор между Владимиром и Виталием Кличко, а также между Али и Тайсоном
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик во время интервью на канале телеведущей Маши Ефросининой в YouTube выбрал между братьями Владимиром и Виталием Кличко, а также между Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.
«Мохаммед Али и Виталий», — был краток Усик.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы, одержанной в поединке с представителем Великобритании Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и заявил о желании вернуть себе чемпионские пояса.
Ранее Александр Усик разместил в своём «инстаграме» видео, на котором показал, как празднует своё 35-летие.
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