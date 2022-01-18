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Монсон рассказал, как планирует победить А. Емельяненко

Монсон рассказал, как планирует победить А. Емельяненко
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Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке со знаменитым российским бойцом Александром Емельяненко. По словам Монсона, победу он планирует одержать нокаутом.

«У нас с ним отличные отношения. Мы вроде как друзья, мы уже ранее бились, теперь он хочет взять у меня реванш, я тоже хочу победить. Но после боя мы останемся друзьями. Более того, Александр вызвался помочь мне в волонтёрских делах. Мы проведём совместный мастер-класс для российских детишек. Но сначала я хочу встретиться с ним и победить его. Иногда люди говорят о его неоднозначной репутации, о его поведении, но я знаю, что у него доброе сердце и он любит детей. Это просто бой в клетке, но за её пределами мы друзья.

План на бой? Нокаут, я не хочу оставлять решение судьям. Если бы это был бой по ММА, где я провёл всю жизнь, то я бы пытался его перевести, потому что он хорош в стойке, в боксе. Так что для меня это будет сложный бой и большой вызов», — сказал Монсон в интервью на канале HardNews в YouTube.

Бой Монсона и Емельяненко запланирован на 23 февраля.

Раньше Александр Емельяненко был очень быстрым. Пузатый Пеле не увидел свой нокаут. Видео Раньше Александр Емельяненко был очень быстрым. Пузатый Пеле не увидел свой нокаут. Видео
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