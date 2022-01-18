Монсон рассказал, как планирует победить А. Емельяненко

Ветеран ММА Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке со знаменитым российским бойцом Александром Емельяненко. По словам Монсона, победу он планирует одержать нокаутом.

«У нас с ним отличные отношения. Мы вроде как друзья, мы уже ранее бились, теперь он хочет взять у меня реванш, я тоже хочу победить. Но после боя мы останемся друзьями. Более того, Александр вызвался помочь мне в волонтёрских делах. Мы проведём совместный мастер-класс для российских детишек. Но сначала я хочу встретиться с ним и победить его. Иногда люди говорят о его неоднозначной репутации, о его поведении, но я знаю, что у него доброе сердце и он любит детей. Это просто бой в клетке, но за её пределами мы друзья.

План на бой? Нокаут, я не хочу оставлять решение судьям. Если бы это был бой по ММА, где я провёл всю жизнь, то я бы пытался его перевести, потому что он хорош в стойке, в боксе. Так что для меня это будет сложный бой и большой вызов», — сказал Монсон в интервью на канале HardNews в YouTube.



Бой Монсона и Емельяненко запланирован на 23 февраля.