Россиянин Алаверди Рамазанов поборется за титул ONE Championship по муай-тай
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Российский боец Алаверди Рамазанов и представитель Таиланда Нонг-О Гайянхадао проведут поединок в рамках турнира промоушена ONE. Противостояние запланировано на 26 марта. Гайянхадао будет защищать титул ONE Championship по муай тай. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице ONE Championship в «Инстаграме».
Напомним, в ноябре 2021 года Рамазанов нокаутировал Саенчая Понгсири. Россиянин легко перебивал оппонента на протяжении двух с половиной минут, после чего попал коротким апперкотом точно в подбородок Понгсири.
Ранее победу россиянина Сайгида Изагахмаева в бою с Джеймсом Накашимой на турнире One Championship прокомментировал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
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