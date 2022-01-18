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Россиянин Алаверди Рамазанов поборется за титул ONE Championship по муай-тай

Россиянин Алаверди Рамазанов поборется за титул ONE Championship по муай-тай
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Российский боец Алаверди Рамазанов и представитель Таиланда Нонг-О Гайянхадао проведут поединок в рамках турнира промоушена ONE. Противостояние запланировано на 26 марта. Гайянхадао будет защищать титул ONE Championship по муай тай. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице ONE Championship в «Инстаграме».

Напомним, в ноябре 2021 года Рамазанов нокаутировал Саенчая Понгсири. Россиянин легко перебивал оппонента на протяжении двух с половиной минут, после чего попал коротким апперкотом точно в подбородок Понгсири.

Ранее победу россиянина Сайгида Изагахмаева в бою с Джеймсом Накашимой на турнире One Championship прокомментировал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

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