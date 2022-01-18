Магомед Исмаилов отреагировал на резонансный инцидент с дагестанцем в московском автобусе

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о конфликтной ситуации в московском автобусе, когда мужчина из Дагестана угрожал водителю и другим пассажирам. Об инциденте стало известно в субботу, 15 января.
«Нужно быть умнее и иметь убеждённость, что нет плохих наций, есть плохие люди. В конфликте бывает две стороны, и зачастую виноваты оба! Для кого-то прав тот гражданин, для кого-то прав другой гражданин, но при чём здесь национальность?
В конфликте можно говорить о поступках, о культуре поведения, но говорить о национальной принадлежности не вижу смысла, разве что в одном случае — давайте же не будем провокаторами! Россия — многонациональная страна, но это не значит, что мы не умеем жить дружно, это, наоборот, значит, что мы умеем жить дружно! Так давайте продолжим в том же духе. Желаю благ вам и вашим семьям, это пожелание для всех без исключения», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».
Исмаилов высказался о конфликте дагестанца в московском автобусе:
- 18 января 2022
-
21:38
-
21:16
-
20:28
-
19:58
-
19:20
-
18:35
-
17:42
-
17:18
-
16:30
-
16:19
-
15:21
-
15:07
-
14:05
-
13:20
-
12:07
-
11:24
-
10:52
-
10:10
-
09:30
-
08:56
-
06:41
-
06:27
-
00:55
- 17 января 2022
-
23:41
-
22:56
-
21:39
-
20:28
-
19:27
-
18:33
-
17:35
-
16:33
-
15:40
-
15:09
-
14:25
-
13:57