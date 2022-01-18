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Магомед Исмаилов отреагировал на резонансный инцидент с дагестанцем в московском автобусе

Магомед Исмаилов отреагировал на резонансный инцидент с дагестанцем в московском автобусе
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о конфликтной ситуации в московском автобусе, когда мужчина из Дагестана угрожал водителю и другим пассажирам. Об инциденте стало известно в субботу, 15 января.

«Нужно быть умнее и иметь убеждённость, что нет плохих наций, есть плохие люди. В конфликте бывает две стороны, и зачастую виноваты оба! Для кого-то прав тот гражданин, для кого-то прав другой гражданин, но при чём здесь национальность?

В конфликте можно говорить о поступках, о культуре поведения, но говорить о национальной принадлежности не вижу смысла, разве что в одном случае — давайте же не будем провокаторами! Россия — многонациональная страна, но это не значит, что мы не умеем жить дружно, это, наоборот, значит, что мы умеем жить дружно! Так давайте продолжим в том же духе. Желаю благ вам и вашим семьям, это пожелание для всех без исключения», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Исмаилов высказался о конфликте дагестанца в московском автобусе:

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