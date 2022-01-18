«Скоро всё наладится». Сергей Ковалёв показал первое занятие с тренером в 2022 году

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв рассказал, что восстановил свой «инстаграм», показав видео первой в нынешнем году тренировки с тренером Бадди Макгиртом.
«Всем привет! Наконец-то восстановил свой инстаграм-аккаунт, к которому больше месяца у меня не было доступа. Спасибо всем за помощь и за то, что остаётесь со мной при любом раскладе.
P. S. На видео моя первая тренировка с Бадди Макгиртом в 2022 году. Но совсем скоро всё наладится. Всем добра и удачи», — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».
Сергей Ковалёв показал первое занятие с тренером в 2022 году:
38-летний Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
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