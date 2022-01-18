Александр Усик: за свою позицию я потерял много денег

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик признался, что потерял немало денег из-за своей позиции.

«Рекламные контракты? На Украине их у меня нет. Ситуация такова, что с хейтом и этим разделением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отказались. К примеру, ты там политически высказывался. Я говорю: «Где, покажите». «Ну вот, на тебя там говорят». Я: «Ну так говорят, или я говорю».



Достаточно много денег я потерял за свою позицию, но не жалею об этом. Деньги — это, пожалуй, самый лёгкий ресурс, который можно восполнить», — сказал Усик в интервью на канале телеведущей Маши Ефросининой в YouTube.

Ранее Усик выбрал между братьями Владимиром и Виталием Кличко, а также между Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.