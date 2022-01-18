Гиллеспи — Фергюсону: ты что, издеваешься надо мной?

Американский боец UFC Грегор Гиллеспи выразил недоумение нежеланием своего соотечественника Тони Фергюсона проводить с ним бой.
«Я получил сообщение от своего менеджера, в котором говорилось: «Тони Фергюсон», а затем заглавными буквами: «НЕ БУДЕТ ДРАТЬСЯ С ТОБОЙ». Признаюсь, я был очень расстроен.
Вообще мне предложили бой с Фергюсоном, мне кажется, ещё где-то в июле. Думаю, что это было за четыре месяца до UFC 268. Мне было сделано предложение, и я согласился уже на следующий день. На самом деле я так и не получил ответа. Затем я обратился к менеджеру, и он сказал, что свяжется с ними. Уже точно не помню, но его слова были такими: «Он не очень заинтересован». Что, чёрт возьми, это значит? Что значит заинтересовать его?
Он пару раз проиграл, но, вероятно, смотрит на меня как на кого-то, кто уровнем ниже его. Я это понимаю. Но, с другой стороны, ты не в том положении, чтобы торговаться, Тони.
Просто поразительно, что ему предложили бой, а он отказался. Я вхожу в топ-10. А это значит, что я не какой-то случайный пассажир. Я вызывал его, а потом вижу, как он, чёрт возьми, размещает посты в «Твиттере» и «Инстаграме», призывая Майкла Чендлера провести с ним бой. Чувак, ты что, издеваешься надо мной?» — приводит слова Гиллеспи MMA Fighting.
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